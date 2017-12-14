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Дальнее зарубежье 14.12.2017 12:25

Проходящий лечение от рака сенатор Маккейн попал в больницу

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, проходящий лечение от рака, был госпитализирован, сообщает в четверг официальный сайт политика.

"Сенатор Маккейн проходит лечение в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида на фоне обычных побочных эффектов от противораковой терапии", - говорится в сообщении.

Дж.Маккейн намерен вернуться к работе как можно скорее, отметила пресс-служба политика.

В июле Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]