Проходящий лечение от рака сенатор Маккейн попал в больницу

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, проходящий лечение от рака, был госпитализирован, сообщает в четверг официальный сайт политика.

"Сенатор Маккейн проходит лечение в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида на фоне обычных побочных эффектов от противораковой терапии", - говорится в сообщении.

Дж.Маккейн намерен вернуться к работе как можно скорее, отметила пресс-служба политика.

В июле Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.