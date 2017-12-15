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СНГ 15.12.2017 17:15

Перечень поручений появится по итогам пресс-конференции Путина

По итогам пресс-конференции Владимира Путина будет подготовлен перечень поручений президента; в него, вероятно, войдет и вопрос о проблемах рыбопереработки, поднятый главой Мурманского рыбокомбината, который "просочился" на эту встречу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких санкций к мурманскому рыбопереработчику, аккредитовавшегося на пресс-конференцию под видом журналиста, применено не будет, а на поднятые им проблемы будет реакция.

"Нет, конечно, никаких санкций не будет. Вопрос (главы Мурманского рыбкомбината), наверное, будет включен и в перечень поручений, который сейчас готовится по итогам большой пресс-конференции", - сказал Д.Песков.

Вместе с тем, он заметил в отношении данного случая, что "это нежелательно с точки смешения жанров, потому что пресс-конференция все-таки для представителей СМИ". "Но в данном случае ни о каких санкциях и ни о каких мерах речь идти не может", - добавил Д.Песков.

Давая в целом оценку тому, как прошла пресс-конференция В.Путина, и качеству прозвучавших вопросов, Д.Песков отметил, что "вопросы были интересные, их было много и они охватывали достаточно широкий круг тем".

"Президент всегда с готовностью и достаточно подробно отвечает на любые вопросы, любого настроя и любого содержания", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БРИФИНГ, ПОРУЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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