Перечень поручений появится по итогам пресс-конференции Путина

По итогам пресс-конференции Владимира Путина будет подготовлен перечень поручений президента; в него, вероятно, войдет и вопрос о проблемах рыбопереработки, поднятый главой Мурманского рыбокомбината, который "просочился" на эту встречу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких санкций к мурманскому рыбопереработчику, аккредитовавшегося на пресс-конференцию под видом журналиста, применено не будет, а на поднятые им проблемы будет реакция.

"Нет, конечно, никаких санкций не будет. Вопрос (главы Мурманского рыбкомбината), наверное, будет включен и в перечень поручений, который сейчас готовится по итогам большой пресс-конференции", - сказал Д.Песков.

Вместе с тем, он заметил в отношении данного случая, что "это нежелательно с точки смешения жанров, потому что пресс-конференция все-таки для представителей СМИ". "Но в данном случае ни о каких санкциях и ни о каких мерах речь идти не может", - добавил Д.Песков.

Давая в целом оценку тому, как прошла пресс-конференция В.Путина, и качеству прозвучавших вопросов, Д.Песков отметил, что "вопросы были интересные, их было много и они охватывали достаточно широкий круг тем".

"Президент всегда с готовностью и достаточно подробно отвечает на любые вопросы, любого настроя и любого содержания", - сказал пресс-секретарь главы государства.