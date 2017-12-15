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Дальнее зарубежье 15.12.2017 21:31

Страны НАТО прогнулись под американцами в вопросе ДРСМД, это не решит проблем - МИД РФ

В МИД РФ назвали заявление НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) результатом "выкручивания рук" со стороны американцев и заявили, что это не поможет решению существующих проблем.

"Это заявление вызывает чувство неловкости за европейских союзников США по НАТО. На протяжении целого ряда лет они старались не вовлекаться в российско-американские споры по ДРСМД", - сказал "Интерфаксу" директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Теперь уже они однозначно взяли сторону США. Это, наверняка, произошло не случайно. Американцы известны как специалисты в выкручивании рук своим союзникам. Именно это, похоже, и произошло в данном случае", - добавил он.

"То, что европейские страны-члены НАТО прогнулись под американцами и взяли их сторону, точно не будет способствовать поиску развязок существующих проблем", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

М.Ульянов напомнил, что ранее в НАТО "ограничивались тем, что подчеркивали большое значение Договора для европейской безопасности и призывали Москву и Вашингтон преодолеть разногласия путем переговоров". При этом в двусторонних контактах с РФ, они "говорили о том, что не обладают должной экспертизой для того, чтобы оценить обоснованность американских претензий к России и российских - к США".

Ранее в пятницу в НАТО призвали Россию вести активный диалог с США по вопросу соблюдения ДРСМД и выразили озабоченность относительно того, как российская сторона выполняет свои обязательства по Договору.

"США следуют своим обязательствам в рамках РСМД и привержены строгому их выполнению. Союзники выявили ракетную систему России, которая вызывает серьезные озабоченности. НАТО призывает Россию снять эти озабоченности субстантивным и транспарентным путем и активно включиться в технический диалог с Соединенными Штатами", - говорилось в заявлении Североатлантического совета.

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Тэги: РОССИЯ, США, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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