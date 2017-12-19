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Дальнее зарубежье 19.12.2017 16:35

Проходящий лечение от рака сенатор Маккейн намерен вернуться к работе в январе

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн сообщил, что чувствует себя хорошо после недавней госпитализации и намерен вернуться к работе после праздников.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что за время госпитализации Дж.Маккейн пропустил несколько голосований в сенате. Он, вероятно, также пропустит важное голосование по налоговому законопроекту Республиканской партии, которое должно состояться на следующей неделе.

Сенатор от штата Аризона Дж.Маккейн был госпитализирован на прошлой неделе. Сообщалось, что причиной госпитализации стали побочные эффекты от противораковой терапии.

В июле Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

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Тэги: США, СЕНАТОР, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]