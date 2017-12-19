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Дальнее зарубежье 19.12.2017 18:16

Президент Франции считает безрезультатными встречи по Сирии в Астане и Сочи

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры по сирийскому урегулированию, которые проходят в Астане и Сочи, не дают никаких результатов, так как в них не принимают участия все стороны.

"Вы видели, что произошло в Астане или в Сочи - не было достигнуто никаких результатов, потому что они (эти встречи - ИФ) не инклюзивные. Это не дает возможности для объективного представления оппозиции", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце.

"Я не думаю, что мы можем построить устойчивый мир и достигнуть политического решения без Сирии и без сирийцев ", - отметил он.

"Если мы хотим создать условия для стабильности в Сирии, нам нужен политический процесс, нам нужно усадить за стол переговоров всех участников", - добавил Э.Макрон.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]