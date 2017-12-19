Президент Франции считает безрезультатными встречи по Сирии в Астане и Сочи

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры по сирийскому урегулированию, которые проходят в Астане и Сочи, не дают никаких результатов, так как в них не принимают участия все стороны.
"Вы видели, что произошло в Астане или в Сочи - не было достигнуто никаких результатов, потому что они (эти встречи - ИФ) не инклюзивные. Это не дает возможности для объективного представления оппозиции", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце.
"Я не думаю, что мы можем построить устойчивый мир и достигнуть политического решения без Сирии и без сирийцев ", - отметил он.
"Если мы хотим создать условия для стабильности в Сирии, нам нужен политический процесс, нам нужно усадить за стол переговоров всех участников", - добавил Э.Макрон.
Баку и Тегеран обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества
Азербайджан утвердил безвизовый режим с Боливией для лиц с диппаспортами
Президент Алиев утвердил продление на 7 лет соглашение о сотрудничестве с США в сфере борьбы с распространением ОМУ
Moodys понизило долгосрочные рейтинги двух азербайджанских банков
Счетпалата Азербайджана выявила нарушения в деятельности Азерэнержи
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане увеличилось на 6% - Минтруда
"Звёздные войны. Последние джедаи" собрали $220 млн в США за первые выходные
Полиция Баку задержала подозреваемую в краже золотых изделий и косметики на 11 тыс. манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту
В бакинской школе № 95 представили фильм о педагоге Алексее Черняевском
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс