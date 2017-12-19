Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале следующей недели - источник

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты РФ на выборах в марте 2018 года соберется на свое заседание в начале будущей недели, ориентировочно, 26 декабря, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Как ожидается, во вторник, 19 декабря, пройдет заседание оргкомитета. "Он сформирует инициативную группу, а затем не менее чем за пять дней необходимо будет уведомить Центризбирком о ее заседании", - рассказал собеседник агентства.

"Таким образом, В.Путин будет выдвинут кандидатом в президенты в начале будущей недели, скорее всего, 26 декабря", - сказал источник.

Ранее сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева сообщила, что представители ОНФ приглашены на собрание по подготовке инициативной группы по выдвижению В.Путина в президенты РФ.

"Нескольких человек нас пригласили сегодня вечером, мы поймем вечером, какой будет формат, как будем дальше взаимодействовать", - сказала О.Тимофеева журналистам.

По ее словам, встреча состоится во вторник вечером. Ее инициатором был сопредседатель центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, уточнила О.Тимофеева.

Источник "Интерфакса" добавил, что на заседание оргкомитета по формированию инициативной группы приглашены актер Михаил Боярский и его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, спортсмены, общественные деятели.

Глава государства идет на очередные - для него четвертые - выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. В поддержку выдвижения В.Путина кандидатом должна быть сформирована инициативная группы в количестве не менее 500 человек.

Накануне Центризбирком утвердил график проведения избирательной кампании, согласно которому претенденты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января.