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СНГ 26.12.2017 18:19

Путин: рекордно низкая инфляция - заслуга не только ЦБ, но и экономического блока правительства РФ

Россия добилась рекордно минимальной инфляции за всю свою историю, и это заслуга как Центробанка, так и правительства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и дает все основания полагать, что этот макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики", - сказал В.Путин во вторник на встрече с правительством РФ.

Он отметил при этом роль главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и финансово-экономического блока правительства. "Это, прежде всего, работа Центрального банка, но невозможно было это сделать без экономического блока правительства", - сказал президент.

Глава государства особо выделил главу Центробанка в той части речи, которая касалась положительных моментов в деятельности правительства, в частности, рекордно низкой инфляции.

"Хотел бы воспользоваться присутствием Эльвиры Набиуллиной и сказать, что это, прежде всего, работа Центрального банка ", - еще раз отметил В.Путин, который не сразу заметил главу ЦБ среди присутствующих.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИНФЛЯЦИЯ, ЗАСЛУГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]