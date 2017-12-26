Путин: рекордно низкая инфляция - заслуга не только ЦБ, но и экономического блока правительства РФ

Россия добилась рекордно минимальной инфляции за всю свою историю, и это заслуга как Центробанка, так и правительства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции, что, без всяких сомнений, является достижением последних лет и дает все основания полагать, что этот макроэкономический фундамент, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики", - сказал В.Путин во вторник на встрече с правительством РФ.

Он отметил при этом роль главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и финансово-экономического блока правительства. "Это, прежде всего, работа Центрального банка, но невозможно было это сделать без экономического блока правительства", - сказал президент.

Глава государства особо выделил главу Центробанка в той части речи, которая касалась положительных моментов в деятельности правительства, в частности, рекордно низкой инфляции.

"Хотел бы воспользоваться присутствием Эльвиры Набиуллиной и сказать, что это, прежде всего, работа Центрального банка ", - еще раз отметил В.Путин, который не сразу заметил главу ЦБ среди присутствующих.