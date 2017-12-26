Путин ставит задачу выдержать уровень зарплаты бюджетников, который будет достигнут в будущем году

Нужно выдержать параметры по заработной плате работников бюджетной сферы, которые будут достигнуты в 2018 году, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с правительством во вторник.

"Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы в бюджетной сфере, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году", - сказал В.Путин.

Со своей стороны премьер-министр Дмитрий Медведев выделил задачу повышения доходов людей как острейшую.

"Президент уже отметил важнейшие события уходящего года и последних лет, сказал и о тех проблемах, которые существуют. Конечно, важнейшая задача правительства - не просто закрепить положительные тенденции, создавая стимулы для развития бизнеса, рабочие места, но и решать острейшую проблему - повышение уровня доходов людей", - сказал Д.Медведев, назвав ситуацию в этой сфере "достаточно сложной".

"Конечно, правительство сделает все для завершения работы по майским указам президента в той части, в которой еще предстоит принимать решение, будет реализовывать пакет демографических мер, который только что был объявлен Владимиром Владимировичем", - отметил председатель правительства.

Он напомнил, что регионам выделен почти 21,5 млрд рублей - "это уже начало работы по этому пакету".