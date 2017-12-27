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СНГ 27.12.2017 16:45

ЦИК РФ в течение пяти дней проверит документы для выдвижения Путина кандидатом на президентских выборах

Представленные Владимиром Путиным документы в ЦИК для выдвижения в качестве кандидата в президенты РФ в течение пяти дней будут проверены на соответствие нормам закона, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК, после подачи В.Путиным документов.

Проверка документов, по словам представителя ЦИК, занимает максимум пять дней.

"Направляется 15 запросов в 12 ведомств", - пояснили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]