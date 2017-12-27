ЦИК РФ в течение пяти дней проверит документы для выдвижения Путина кандидатом на президентских выборах

Представленные Владимиром Путиным документы в ЦИК для выдвижения в качестве кандидата в президенты РФ в течение пяти дней будут проверены на соответствие нормам закона, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК, после подачи В.Путиным документов.

Проверка документов, по словам представителя ЦИК, занимает максимум пять дней.

"Направляется 15 запросов в 12 ведомств", - пояснили в пресс-службе.