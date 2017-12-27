ЦИК РФ в течение пяти дней проверит документы для выдвижения Путина кандидатом на президентских выборах

Представленные Владимиром Путиным документы в ЦИК для выдвижения в качестве кандидата в президенты РФ в течение пяти дней будут проверены на соответствие нормам закона, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК, после подачи В.Путиным документов.
Проверка документов, по словам представителя ЦИК, занимает максимум пять дней.
"Направляется 15 запросов в 12 ведомств", - пояснили в пресс-службе.
МГ ОБСЕ передала Баку и Еревану предложения по расширению миссии наблюдателей ОБСЕ – МИД РФ
Глава Минобороны Азербайджана проверил боеготовность танковых подразделений в зоне карабахского конфликта
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 118 раз - Минобороны Азербайджана
ADIF определен ликвидатором DemirBank
Apple резко снизила долю рынка смартфонов в III квартале
В Германии в праздничной иллюминации будут использованы рекордные 17 млрд ламп
Американцы тратят $16 млрд в год на ненужные подарки
Пограничники Азербайджана выявили транснациональную преступную группу из Индии, занимающуюся нелегальной миграцией
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Нахчыван - лидер инвестиционного рейтинга
Награждены победители конкурса «Электронное образование», организованного при поддержке Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»