Тиллерсон во время разговора с Лавровым призвал Россию возвратить ее представителей в СЦКК в Донбассе - Госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости возвратить российских военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, говорится в распространенном в среду заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.
"Госсекретарь, особенно отмечая беспокойство США в связи с ростом насилия на востоке Украины, обратился с призывом к России, чтобы она вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации и понизила уровень насилия (на Украине - ИФ)", - говорится в заявлении.
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