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СНГ 27.12.2017 20:25

Тиллерсон во время разговора с Лавровым призвал Россию возвратить ее представителей в СЦКК в Донбассе - Госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил о необходимости возвратить российских военных в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, говорится в распространенном в среду заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Госсекретарь, особенно отмечая беспокойство США в связи с ростом насилия на востоке Украины, обратился с призывом к России, чтобы она вернула своих представителей в Совместный центр по контролю и координации и понизила уровень насилия (на Украине - ИФ)", - говорится в заявлении.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]