В предвыборный фонд Путина поступило 400 млн. 200 тыс. рублей - уполномоченный представитель по финвопросам

В предвыборный фонд президента РФ Владимира Путина, который намерен побороться за пост главы государства в марте этого года, поступило порядка 400 млн. 200 тыс. рублей, сообщила его уполномоченный представитель по финансовым вопросам Наталья Орлова.

По ее словам, эта сумма состоит из поступлений как от физических, так и юридических лиц. При этом объемы поступающих платежей варьируются от 10 рублей до 50 тыс. рублей, сказала Н.Орлова журналистам в среду вечером.