Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком, выигравшем партию и получившим ядерный заряд и ракету глобальной дальности

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался победителем на нынешнем этапе противостояния вокруг ситуации на Корейском полуострове, сумев заполучить для своей страны ядерный заряд и баллистическую ракету, считает президент России Владимир Путин.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - сказал В.Путин на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, теперь северокорейский лидер "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

"Абсолютно грамотный и зрелый уже политик", - высказался российский президент о лидере КНДР.