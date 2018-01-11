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СНГ 11.01.2018 21:26

Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком, выигравшем партию и получившим ядерный заряд и ракету глобальной дальности

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался победителем на нынешнем этапе противостояния вокруг ситуации на Корейском полуострове, сумев заполучить для своей страны ядерный заряд и баллистическую ракету, считает президент России Владимир Путин.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - сказал В.Путин на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, теперь северокорейский лидер "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

"Абсолютно грамотный и зрелый уже политик", - высказался российский президент о лидере КНДР.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КНДР, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]