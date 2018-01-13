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Регион 13.01.2018 13:40

Подход администрации Трампа к "иранской сделке" не устраивает РФ, она будет ему противодействовать - Рябков

Россия будет противодействовать нынешнему подходу США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас он не устраивает, мы этот подход будем резко критиковать, будем ему противодействовать", - сказал С.Рябков в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что Россия "в этой связи приветствует позицию, которую занимают другие участники СВПД в лице евротройки, Китая - нашего ближайшего партнера, Европейской внешнеполитической службы".

С.Рябков также охарактеризовал подход США к иранской сделке как односторонний, высокомерный и пренебрежительный.

Вместе с тем, замглавы МИД РФ подчеркнул, что сделка по иранскому атому в нынешних условиях является "исключительно ценной и одной из редких многосторонних работающих систем решения целого комплекса проблем в сфере нераспространения".

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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]