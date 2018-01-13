Россия будет противодействовать нынешнему подходу США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас он не устраивает, мы этот подход будем резко критиковать, будем ему противодействовать", - сказал С.Рябков в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что Россия "в этой связи приветствует позицию, которую занимают другие участники СВПД в лице евротройки, Китая - нашего ближайшего партнера, Европейской внешнеполитической службы".

С.Рябков также охарактеризовал подход США к иранской сделке как односторонний, высокомерный и пренебрежительный.

Вместе с тем, замглавы МИД РФ подчеркнул, что сделка по иранскому атому в нынешних условиях является "исключительно ценной и одной из редких многосторонних работающих систем решения целого комплекса проблем в сфере нераспространения".