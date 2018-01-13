Рябков рассматривает позицию Трампа как ультиматум Ирану

В Москве считают ультиматумом выраженную президентом Дональдом Трампом позицию США в отношении иранской сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не вижу в том, что вчера прозвучало, никаких приглашений к Ирану вступить в диалог. Это ультиматум, Иран просто должен "сдаться", - сказал С.Рябков в субботу в интервью "Интерфаксу".

"По нашему убеждению, это полностью противоречит не только принципам, на которых строятся международные отношения - суверенное равенство, взаимное уважение и так далее, но и противоречит логике, которая заложена в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), потому что СВПД - это выверенный баланс компромиссов и взаимных уступок", - подчеркнул замминистра.

Д.Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

Он предупредил, что "если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки".