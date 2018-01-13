Рябков рассматривает позицию Трампа как ультиматум Ирану

В Москве считают ультиматумом выраженную президентом Дональдом Трампом позицию США в отношении иранской сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не вижу в том, что вчера прозвучало, никаких приглашений к Ирану вступить в диалог. Это ультиматум, Иран просто должен "сдаться", - сказал С.Рябков в субботу в интервью "Интерфаксу".
"По нашему убеждению, это полностью противоречит не только принципам, на которых строятся международные отношения - суверенное равенство, взаимное уважение и так далее, но и противоречит логике, которая заложена в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), потому что СВПД - это выверенный баланс компромиссов и взаимных уступок", - подчеркнул замминистра.
Д.Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.
"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.
"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.
Он предупредил, что "если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки".
В Баку призывают ОБСЕ отказаться от тенденциозности в оценке свободы СМИ в Азербайджане – помощник президента
Посол Азербайджана в Загребе вручил верительные грамоты президенту Хорватии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Глава Минэнерго Азербайджана проведет переговоры в Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в Омане плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти
Дефицит сводного бюджета Азербайджана за 2017г составил 1,5% ВВП
На севере Азербайджана изъято 90 кг конины неизвестного происхождения - МВД
МВД Азербайджана задержало по "горячим следам" 2 подозреваемых в ложной информации о планируемом теракте
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»