ЕС скоординирует с европейскими партнерами позицию относительно заявления Трампа по СВПД

Евросоюз скоординирует свою оценку заявлений президента США Дональда Трампа по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с европейскими партнерами, заявила на брифинге в понедельник Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Президент Трамп высказался в пятницу. Мы также отреагировали, объясняя, что будем координировать с нашими европейскими партнерами оценку этого заявления и затем смотреть, какие будут последствия. Такова на данный момент ситуация. С пятницы пока прошли только выходные дни", - заявила К.Рэй в понедельник в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать заявление Д.Трампа относительно позиции США по СВПД.
Позиция ЕС по ядерному соглашению с Ираном была неоднократно подтверждена, в том числе на прошлой неделе. В настоящее время пока невозможно сказать больше, чем в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) от 12 января, сказала К.Рэй.
В минувшую пятницу вечером представитель ЕВС заявил, что Евросоюз принимает к сведению высказывания президента США о ядерном соглашении с Ираном.
"В качестве первого шага мы будем координировать с E3 (европейскими участниками иранской "шестерки" - Великобританией, Германией и Францией - ИФ) и другими государствами-членами ЕС совместную оценку заявления и его последствий", - говорилось в коммюнике.
"Мы по-прежнему привержены продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий", - подчеркнул представитель ЕВС.
Д.Трамп в минувшую пятницу предупредил, что США выйдут из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.
"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.
"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.
Он предупредил, что "если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки".
В пятницу Минфин США расширил санкционный список в отношении Ирана, добавив туда в общей сложности 14 физических и юридических лиц, "в связи с серьезными нарушениями прав человека и проявлениями цензуры" в этой стране.
"США не будут бездействовать, пока при иранском режиме продолжают происходить нарушения прав человека и несправедливость. Наши санкции нацелены против иранского режима, включая главу судебной системы Ирана (аятоллу Садика Лариджани - ИФ), за ужасающее ущемление прав граждан", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
"Наши санкции также нацелены на иранскую программу баллистических ракет и на дестабилизирующие действия, которые все еще ставят в приоритет экономическому благополучию народа Ирана", - отмечается в нем.
Помимо С.Лариджани под санкции попали еще два гражданина Ирана и два гражданина Китая. В список компаний включены организации из Китая, Малайзии и Ирана.
Эти санкции не имеют отношения к ограничительным мерам, замороженным в 2015 году в рамках СВПД.
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