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СНГ 19.01.2018 11:02

Дочь президента Узбекистана приняли на работу в Министерство дошкольного образования

Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева устроилась на работу заместителем начальника одного из управлений Министерства дошкольного образования республики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ведомстве.

"Шахноза Мирзиеева работает заместителем начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений (негосударственных и альтернативных форм)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти данные указанные и на официальном сайте министерства.

Министерство дошкольного образования создано постановлением главы государства в сентябре 2017 года. Перед ним поставлены задачи расширения государственной и негосударственной сети дошкольных образовательных учреждений, их обеспечению высококвалифицированными педагогическими кадрами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]