Дочь президента Узбекистана приняли на работу в Министерство дошкольного образования

Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева устроилась на работу заместителем начальника одного из управлений Министерства дошкольного образования республики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ведомстве.

"Шахноза Мирзиеева работает заместителем начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений (негосударственных и альтернативных форм)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти данные указанные и на официальном сайте министерства.

Министерство дошкольного образования создано постановлением главы государства в сентябре 2017 года. Перед ним поставлены задачи расширения государственной и негосударственной сети дошкольных образовательных учреждений, их обеспечению высококвалифицированными педагогическими кадрами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков.