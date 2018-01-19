"Газпром" по дипломатическим каналам получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции, сообщила российская компания.
"Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.
Президент Азербайджана утвердил новую редакцию закона "О Вооруженных силах"
Азербайджан получил очередную партию военной техники и вооружения из России
Солдат ВС Азербайджана погиб в результате обстрела с армянской стороны - Минобороны
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»