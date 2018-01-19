"Газпром" по дипломатическим каналам получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции, сообщила российская компания.

"Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.