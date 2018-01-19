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Регион 19.01.2018 20:01

Турция одобрила строительство 2-й нитки "Турецкого потока", уже построено 760 км по двум ниткам

"Газпром" по дипломатическим каналам получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции, сообщила российская компания.

"Реализация проекта "Турецкий поток" идет полным ходом. В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На морском участке уложено более 760 км суммарно по двум ниткам. Строительство участка берегового примыкания в России близится к завершению. В Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]