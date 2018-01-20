Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

СНГ 20.01.2018 09:46

Глава МИД Украины встретится с госсекретарем США в Париже на следующей неделе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал свою встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже на следующей неделе.

"С Тиллерсоном (встречусь - ИФ) в Париже, там будет много министров, там начинается новая инициатива по контролю за химическим вооружением. Именно там будет общение, в том числе с американской делегацией", - сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Он также отметил, что намерен встретиться со многими своими иностранными коллегами как в Париже, так и на международном экономическом форуме в Давосе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МИД, ТИЛЛЕРСОН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Лавров и Климкин обсудили ситуацию вокруг СЦКК - МИД РФ В МИД РФ не ждут скорого сближения подходов Москвы и Вашингтона к урегулированию украинского кризиса Глава МИД Украины посетит Нью-Йорк для встречи с генсеком ООН Глава МИД Украины выступает за постепенный переход Донбасса под международный контроль Климкин посетит Баку 2-3 октября – МИД Азербайджана Глава МИД Германии считает необходимым проводить миротворческую операцию ООН по всему Донбассу, заявляют в Киеве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]