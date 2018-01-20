Глава МИД Украины встретится с госсекретарем США в Париже на следующей неделе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал свою встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже на следующей неделе.

"С Тиллерсоном (встречусь - ИФ) в Париже, там будет много министров, там начинается новая инициатива по контролю за химическим вооружением. Именно там будет общение, в том числе с американской делегацией", - сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Он также отметил, что намерен встретиться со многими своими иностранными коллегами как в Париже, так и на международном экономическом форуме в Давосе.