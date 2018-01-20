Относительная стабилизация отношений между Россией и США возможна - глава президиума СВОП Лукьянов

Попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией привели к прямо противоположному результату, но относительная стабилизация отношений возможна, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

"За год президентства Дональда Трампа отношения России и США ухудшились. В этом результате есть две составляющие - одна связана с персоной самого президента, другая имеет объективный характер и определяется долгосрочными факторами двусторонних связей", - сказал Ф.Лукьянов "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, "первый компонент - персональный". Так, на начальном этапе Д.Трамп "действительно был не прочь вывести отношения с Россией на уровень делового взаимодействия и партнерства" по ряду важных для него вопросов, таких как Ближний Восток и борьба с терроризмом. Кроме того, "в более общем плане Белый дом видел Россию как средство оказания давления на Китай".

"Однако намерения не просто не реализовались, но привели к обратному результату. Во-первых, из-за непрофессиональных действий окружения Трампа, которое наскоком попыталось преодолеть завалы в отношениях и спровоцировало мощную контрреакцию всего истеблишмента", - отметил эксперт.

"Во-вторых, из-за отсутствия реального интереса Трампа к России. Он рассматривал ее в сугубо инструментальном качестве, а когда выяснилось, что инструмент, как у них говорят, "токсичен", легко развернулся практически на 180 градусов. В отличие от Китая, который Трампу действительно важен (хоть и по-своему), Россия остается на периферии его "мира"", - продолжил он.

Второй компонент, по мнению Ф.Лукьянова, носит системный характер: США при Д.Трампе переживают структурную перестройку своего позиционирования в мире, и это связано не с ним лично, а назревшим переходом от глобального лидерства и роли всемирного регулятора к внешней политике, нацеленной на обеспечение более конкретных национальных интересов.

"Важная составная часть перехода - ставка на силу как способ обеспечения теперь уже не глобального лидерства США, а их первенства в мире и способности продвигать свои интересы любыми способами. Сила понимается, прежде всего, как классическая, военная, ее наращивание требует референтных противников, и тут Россия практически незаменима", - считает председатель президиума СВОП.

"Другой аспект - чувство уязвимости Соединённых Штатов перед лицом нетрадиционных глобализационных угроз, идеальным олицетворением которых является русское вмешательство в американские внутренние дела", - добавил он.

"Иными словами, образ России как всеобъемлющей угрозы - это сублимация нового взгляда на мир, который видится полным угроз, а не возможностей. И это в полной мере отражено, например, в принятой недавно Стратегии национальной безопасности", - подчеркнул Ф.Лукьянов.

По его мнению, все это не обещает никаких серьезных улучшений в российско-американских отношениях в обозримом будущем. Однако, предполагает эксперт, "некоторая стабилизация отношений возможна, если в США утихнет внутренняя политическая борьба и Россия перестанет быть ещё и оружием против Трампа".

"Если расследование спецпрокурора Мюллера не даст никаких сенсационных результатов, и попытки найти в российской теме основания для импичмента прекратятся, Трамп будет менее скован в своих действиях на российском направлении, и возможны точечные договоренности по отдельным вопросам", - пояснил эксперт.

"Однако рамки возможного резко ограничены конгрессом и санкционным законом, так что принципиально ничего не изменится", - отметил Ф.Лукьянов.