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Внутренняя политика 20.01.2018 13:14

В Азербайджане началась подготовка к президентским выборам – глава ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к подготовительной работе в связи с президентскими выборами в Азербайджане, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

«ЦИК уже приступил к подготовительной работе в связи с президентскими выборами в Азербайджане»,- сказал М.Панахов в субботу журналистам.

По словам главы ЦИК, с начала года ведутся работы по уточнению списка избирателей.

«Сведения по списку избирателей, собранные с участков, будут переданы в округа. Уточнение списков наверняка завершится до 5 февраля», - сказал М.Панахов.

Он также отметил, что политические партии начали отправлять в ЦИК годовые отчеты.

Выборы президента Азербайджана запланированы на 17 октября 2018 года в соответствии с Избирательным кодексом республики.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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