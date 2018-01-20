В Азербайджане началась подготовка к президентским выборам – глава ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к подготовительной работе в связи с президентскими выборами в Азербайджане, заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

«ЦИК уже приступил к подготовительной работе в связи с президентскими выборами в Азербайджане»,- сказал М.Панахов в субботу журналистам.

По словам главы ЦИК, с начала года ведутся работы по уточнению списка избирателей.

«Сведения по списку избирателей, собранные с участков, будут переданы в округа. Уточнение списков наверняка завершится до 5 февраля», - сказал М.Панахов.

Он также отметил, что политические партии начали отправлять в ЦИК годовые отчеты.

Выборы президента Азербайджана запланированы на 17 октября 2018 года в соответствии с Избирательным кодексом республики.

Ф.Исазаде