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Дальнее зарубежье 21.01.2018 10:35

Глава британского МИД призвал обеспечить визит Трампа в Лондон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо обеспечить организацию визита президента США Дональда Трампа в Лондон.

"Выступая против визита президента Соединенных Штатов в нашу страну они (критики намеченного визита - ИФ) рискуют реально навредить нашим национальным интересам", - говорится в статье Б.Джонсона, опубликованной в воскресение в Sunday Telegraph.

Дипломат отметил, что "Дональд Трамп является избранным президентом величайшей страны с мощной демократией, страной, которая является нашим самым близким партнером". Отсрочка визита Д.Трампа нанесет урон "самым экстраординарным экономическим отношениям", считает дипломат.

Как сообщалось ранее, Д.Трамп подтвердил сообщения СМИ об отмене своего визита в Великобританию, запланированного на конец февраля.

"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.

"Хотите, чтоб я перерезал ленточку - нет!", - добавил президент.

Британская Guardian сообщила, что истиной причиной отмены визита Д.Трампа явились опасения серьезных протестов против него во время пребывания в Великобритании.

Ранее между Вашингтоном и Лондоном прокатилась волна взаимной критики в связи с тем, что президент США опубликовал в своем Твиттере видео ультраправой британской организации "антимусльманской" направленности. Британские власти назвали такие действия Д.Трампа "неверными", они также вызвали острое недовольства в обществе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ТРАМП, ВИЗИТ


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