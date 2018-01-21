Глава британского МИД призвал обеспечить визит Трампа в Лондон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что необходимо обеспечить организацию визита президента США Дональда Трампа в Лондон.
"Выступая против визита президента Соединенных Штатов в нашу страну они (критики намеченного визита - ИФ) рискуют реально навредить нашим национальным интересам", - говорится в статье Б.Джонсона, опубликованной в воскресение в Sunday Telegraph.
Дипломат отметил, что "Дональд Трамп является избранным президентом величайшей страны с мощной демократией, страной, которая является нашим самым близким партнером". Отсрочка визита Д.Трампа нанесет урон "самым экстраординарным экономическим отношениям", считает дипломат.
Как сообщалось ранее, Д.Трамп подтвердил сообщения СМИ об отмене своего визита в Великобританию, запланированного на конец февраля.
"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп в своем Твиттере.
"Хотите, чтоб я перерезал ленточку - нет!", - добавил президент.
Британская Guardian сообщила, что истиной причиной отмены визита Д.Трампа явились опасения серьезных протестов против него во время пребывания в Великобритании.
Ранее между Вашингтоном и Лондоном прокатилась волна взаимной критики в связи с тем, что президент США опубликовал в своем Твиттере видео ультраправой британской организации "антимусльманской" направленности. Британские власти назвали такие действия Д.Трампа "неверными", они также вызвали острое недовольства в обществе.
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о нанесении минометного удара по позициям ВС Армении
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане началась подготовка к президентским выборам – глава ЦИК
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января
Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов на расширение культурных связей с исламским миром
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»