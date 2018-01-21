Путин и Трамп установили доброжелательный контакт - Песков

Контакт между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом достаточно доброжелательный, перспективы у двусторонних отношений на высшем уровне есть, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - сказал Д.Песков в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли перспективы в отношениях В.Путина с Д.Трампом, Д.Песков сказал: "Перспективы есть, и насколько я могу сказать, контакт достаточно доброжелательный у них".
Он также высказал мнение, что отношения лидеров РФ и США могли быть еще лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США.
"Очевидно, что внутренняя обстановка (в США - ИФ) неблагоприятна в отношении нашей страны", - добавил он.
Он также заметил, что по наиболее острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между двумя президентами осуществляются.
"Это говорит о том, что потенциал есть, и он очень богатый", - сказал Д.Песков.
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице - СМИ
Азербайджан понимает обеспокоенность Турции в связи с угрозой, исходящей из сирийского Африна – МИД
Минобороны Азербайджана опровергает информацию о нанесении минометного удара по позициям ВС Армении
Цены на нефть в $70 неустойчивы, форварды указывают, что они не будут превышать $60 за баррель в среднесрочке - Орешкин
Шефчович в Давосе встретится с Алиевым, Порошенко, Новаком, Алекперовым
Азербайджанский военнослужащий погиб в результате несчастного случая - Минобороны
Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января
Гражданин России пытался незаконно вывести из Азербайджана около 30 млн рублей - ГТК
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Назначены новые заместители CEO Caspian European Club
Bakcell и PwC объединяют силы, чтобы поддержать детей с особыми нуждами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»