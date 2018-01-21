Путин и Трамп установили доброжелательный контакт - Песков

Контакт между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом достаточно доброжелательный, перспективы у двусторонних отношений на высшем уровне есть, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, и это говорит о том, что потенциал есть и он очень богатый. Просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", - сказал Д.Песков в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли перспективы в отношениях В.Путина с Д.Трампом, Д.Песков сказал: "Перспективы есть, и насколько я могу сказать, контакт достаточно доброжелательный у них".

Он также высказал мнение, что отношения лидеров РФ и США могли быть еще лучше, если бы не внутриполитическая ситуация в США.

"Очевидно, что внутренняя обстановка (в США - ИФ) неблагоприятна в отношении нашей страны", - добавил он.

Он также заметил, что по наиболее острым ситуациям, например, таким как Сирия, контакты между двумя президентами осуществляются.

"Это говорит о том, что потенциал есть, и он очень богатый", - сказал Д.Песков.