Представители России и ООН обсудили карабахский конфликт

Статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с и.о. сопредседателя Женевских дискуссий по Южному Кавказу от ООН Левентом Билманом ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщается на сайте МИД РФ.

"Л.Билмана приняли также в профильных департаментах МИД России, где были обсуждены ситуация на востоке Украины, нагорно-карабахское урегулирование, а также общие вопросы мира и безопасности с упором на роль ООН в предотвращении конфликтов", - говорится в сообщении.

Особое внимание во время беседы дипломаты уделили Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Встреча прошла во вторник.