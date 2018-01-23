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Карабахский конфликт 23.01.2018 13:46

Представители России и ООН обсудили карабахский конфликт

Статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с и.о. сопредседателя Женевских дискуссий по Южному Кавказу от ООН Левентом Билманом ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщается на сайте МИД РФ.

"Л.Билмана приняли также в профильных департаментах МИД России, где были обсуждены ситуация на востоке Украины, нагорно-карабахское урегулирование, а также общие вопросы мира и безопасности с упором на роль ООН в предотвращении конфликтов", - говорится в сообщении.

Особое внимание во время беседы дипломаты уделили Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Встреча прошла во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, КОНФЛИКТЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]