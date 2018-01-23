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СНГ 23.01.2018 20:40

Принятие на Украине закона о нацбезопасности станет свидетельством необратимого пути страны к членству в НАТО и ЕС - министр обороны

Министр обороны Украины Степан Полторак удовлетворен одобренным Советом национальной безопасности и обороны проектом закона "О национальной безопасности Украины" и отмечает, что документ учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.

"17 января 2018 года на заседании СНБО Украины был обсужден и поддержан проект закона "О национальной безопасности Украины. В законопроекте учтены все предложения Министерства обороны... Принятие закона - однозначное свидетельство о необратимом пути ко вступлению Украины в ЕС и НАТО", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере нацбезопасности и обороны с учетом приобретения членства в ЕС и НАТО, механизмы усовершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, в частности, создание принципов гражданского министерства обороны; систему руководства Вооруженными силами, в частности, распределение заданий, функций, полномочий, ответственности и подотчетности руководства ведомства и ВСУ.

Как сообщалось, одобренный СНБО 17 января законопроект должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах.

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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