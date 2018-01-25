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СНГ 25.01.2018 18:40

Путин призвал студентов смело дерзать, свободно творить и не бояться ошибок

Президент РФ Владимир Путин призвал российских студентов не бояться ошибок, быть дерзкими и воспользоваться преимуществами, которые открывает для них современная Россия.

В четверг в Казани В.Путин приехал на российский форум студенческих клубов "Вместе вперед", чтобы поздравить молодых людей с Татьяниным днем.

"Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением", - сказал президент.

В.Путин пожелал студентам быть "всегда устремленными вперед, дерзкими, смелыми".

"Чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны. Вы - люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, у вас большие преимущества перед теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, музыку, новое искусство, новые технологии", - подчеркнул президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СТУДЕНТЫ, ПОЖЕЛАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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