Путин призвал студентов смело дерзать, свободно творить и не бояться ошибок

Президент РФ Владимир Путин призвал российских студентов не бояться ошибок, быть дерзкими и воспользоваться преимуществами, которые открывает для них современная Россия.

В четверг в Казани В.Путин приехал на российский форум студенческих клубов "Вместе вперед", чтобы поздравить молодых людей с Татьяниным днем.

"Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением", - сказал президент.

В.Путин пожелал студентам быть "всегда устремленными вперед, дерзкими, смелыми".

"Чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей огромной страны. Вы - люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, у вас большие преимущества перед теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, музыку, новое искусство, новые технологии", - подчеркнул президент.