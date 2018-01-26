Рогозин: меры в связи с западными санкциями уже подготовлены

Россия спланировала компенсационные меры в связи с западными санкциями, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", - сказал Д.Рогозин в интервью изданию "Газета.ру".

"Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, наличие западных санкций "снижает привлекательность нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса) с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".