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Регион 26.01.2018 20:52

Рогозин: меры в связи с западными санкциями уже подготовлены

Россия спланировала компенсационные меры в связи с западными санкциями, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", - сказал Д.Рогозин в интервью изданию "Газета.ру".

"Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, наличие западных санкций "снижает привлекательность нашего ОПК (оборонно-промышленного комплекса) с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения".


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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]