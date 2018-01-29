Путин в поздравлении Ниинистё заявляет о готовности к наращиванию российско-финляндских связей - пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Саули Ниинистё по случаю его переизбрания на пост президента Финляндской Республики, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.
"В поздравлении глава Российского государства подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого С.Ниинистё курса и во многом благодаря его усилиям отношения между Россией и Финляндией развиваются в конструктивном и добрососедском ключе", - говорится в сообщении.
"В.Путин подтвердил готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-финляндских связей на благо народов двух стран, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности", - информирует пресс-служба президента РФ.
Президент России также пожелал С.Ниинистё "крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во главе государства".
Согласно предварительным итогам после подсчета 98,3% голосов, С.Ниинистё победил на состоявшихся в воскресенье выборах, набрав 62,7% голосов избирателей.
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