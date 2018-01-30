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СНГ 30.01.2018 20:31

В ЕС приняли к сведению "кремлевский список" США, напоминают, что аналогичные европейские решения принимаются 28 странами ЕС

Европейский союз постоянно анализирует свои ограничительные меры в отношении России и не связывает это с аналогичными действиями США, объяснил "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.

"Мы принимаем к сведению опубликованный вчера министерством финансов США доклад. Я предлагаю вам обратиться к этому докладу, в котором четко указывается, что речь не идет о санкционном списке", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление "кремлевского списка".

"При этом отмечу, что все ограничительные меры ЕС подвергаются постоянному анализу. Любые решения о продлении, поправках или снятии санкций могут приниматься Советом ЕС при единогласном голосовании всех 28 членов Европейского союза", - отметил европейский источник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, США, СПИСОК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]