Европейский союз постоянно анализирует свои ограничительные меры в отношении России и не связывает это с аналогичными действиями США, объяснил "Интерфаксу" один из официальных представителей ЕС.
"Мы принимаем к сведению опубликованный вчера министерством финансов США доклад. Я предлагаю вам обратиться к этому докладу, в котором четко указывается, что речь не идет о санкционном списке", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появление "кремлевского списка".
"При этом отмечу, что все ограничительные меры ЕС подвергаются постоянному анализу. Любые решения о продлении, поправках или снятии санкций могут приниматься Советом ЕС при единогласном голосовании всех 28 членов Европейского союза", - отметил европейский источник.
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