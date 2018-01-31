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Регион 31.01.2018 16:14

Президент Франции предостерег Анкару от пересмотра целей турецкой операции в Сирии

В Париже надеются, что Анкара не будет пересматривать заявленные цели военной операции на севере Сирии, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я сразу же призвал к осторожности и сдержанности и с первых часов после начала операции выразил нашу обеспокоенность", - сказал глава государства французской в интервью газете "Фигаро", опубликованному в среду.

Он предостерег Турцию от того, чтобы реальной задачей этой операции стало вторжение на занимаемую сирийскими курдами территорию. По его словам, это может создать "реальную проблему" и угрожать суверенитету Сирии.

"Если окажется, что эта операция будет преследовать иные задачи, помимо действий, направленных на борьбу с потенциальной террористической угрозой на турецкой границе, и выяснится, что операция на самом деле нацелена на вторжение, то в таком случае для нас это станет проблемой", - отметил Э.Макрон.

По словам французского лидера, в ближайшие дни он планирует провести телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ход турецкой военной операции.

Кроме того, президент Франции заявил, что для урегулирования сирийского кризиса необходим "по-настоящему инклюзивный" подход.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли найти по-настоящему инклюзивное решение вместе с саудовцами, американцами и египтянами. Я хотел бы убедить Турцию и Россию в том, что мы сможем найти это по-настоящему инклюзивное решение. И тогда сирийская оппозиция примет участие в переговорах, а российская сторона должна сделать, так чтобы к переговорам присоединился и (сирийский - ИФ) режим", - сказал он.

Ранее турецкий президент заявил, что операция "Оливковая ветвь" продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные в ее рамках цели и расширится до границы с Ираком.

"Далее последует операция по очистке от террористов района Манбидж, как и было обещано. Пусть никто не беспокоится по этому поводу, потому что истинными хозяевами Манбиджа являются не террористы, а арабы. Затем операция расширится до границы с Ираком, а борьба продолжится до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - сказал Р. Эрдоган.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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