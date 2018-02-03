Главный архитектор Махачкалы арестован на 10 суток

Советский суд Махачкалы арестовал главного архитектора города Магомедрасула Гитинова на 10 суток, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель суда.

"Сегодня состоялся суд, на котором было вынесено решение об аресте на 10 суток главного архитектора города Махачкалы Гитинова", - сказал собеседник агентства.

После предъявления в течении указанного времени обвинения срок его ареста автоматически будет продлен до 2 месяцев.

Защита заявила журналистам, что данное решение будет обжаловано в Верховном суде.

Главный архитектор Махачкалы М.Гитинов накануне был задержан сотрудниками спецслужб по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы.

Тем самым М.Гитинов вышел за рамки должностных обязанностей. В феврале 2017 года по иску потерпевшего было принято решение о демонтаже фундамента многоквартирного дома. В результате был причинен ущерб администрации города на сумму около 4 млн рублей