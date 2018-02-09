Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО - СМИ

Заседание комиссии Украина-НАТО не значится в календаре встречи министров обороны стран альянса, оно заблокировано Венгрией, сообщает издание "Европейская правда" в пятницу.
"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в НАТО в ответ на запрос издания.
Издание отмечает, что министерское заседание комиссии должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран альянса. "Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников", - отмечает издание.
Встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.
Евросоюз и Азербайджан идут к соглашению о стратегическом партнерстве
Баку выразил Брюсселю обеспокоенность визитами в страны ЕС представителей незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана
Документы для регистрации Алиева кандидатом в президенты Азербайджана представлены в ЦИК - правящая партия
НПЗ Казахстана планируют в 2018г увеличить переработку нефти на 6%
Азербайджан в 2018-2025гг планирует увеличить сбор урожая риса в 2,5 раза
Баку и Тегеран продолжают переговоры по кредиту Ирану в $500 млн на строительство железной дороги Астара-Решт
Карамбе показал президенту Азербайджана Кубок чемпионата мира по футболу
Президент Алиев подписал распоряжение о создании Института теологии в Азербайджане
Минздрав получит свыше 15,5 млн манатов на завершение строительства Центральной больницы Гобустанского района
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Азербайджане прошел очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Bakcell обеспечивает покрытие сети LTE в северных районах Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»