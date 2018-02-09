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СНГ 09.02.2018 18:29

Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО - СМИ

Заседание комиссии Украина-НАТО не значится в календаре встречи министров обороны стран альянса, оно заблокировано Венгрией, сообщает издание "Европейская правда" в пятницу.

"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в НАТО в ответ на запрос издания.

Издание отмечает, что министерское заседание комиссии должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран альянса. "Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников", - отмечает издание.

Встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]