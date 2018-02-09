Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО - СМИ

Заседание комиссии Украина-НАТО не значится в календаре встречи министров обороны стран альянса, оно заблокировано Венгрией, сообщает издание "Европейская правда" в пятницу.

"На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО", - сообщили в НАТО в ответ на запрос издания.

Издание отмечает, что министерское заседание комиссии должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран альянса. "Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников", - отмечает издание.

Встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе 14 и 15 февраля.