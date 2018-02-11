На борту Ан-148, пропавшего с радаров, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа - Росавиация

Самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск вылетел в 14-21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, по предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщила Росавиация.

"Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка", - сказано в сообщении.