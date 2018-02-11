Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0833 RUR   0.0292 GBR   2.3684 TRY   0.4452

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.15 Brent   64.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 14 Фев 15 Фев

СНГ 11.02.2018 17:27

На борту Ан-148, пропавшего с радаров, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа - Росавиация

Самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск вылетел в 14-21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, по предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщила Росавиация.

"Спустя несколько минут после взлёта с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка", - сказано в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ


Похожие новости


Самолет МЧС со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна с 21 рыбаком Самолет Москва-Баку совершил вынужденную посадку в Волгограде Власти подтвердили обнаружение "черных ящиков" разбившегося в Хабаровском крае самолета Выжившую при крушении самолета в Нелькане девочку обследуют врачи и психологи в Хабаровске Шесть человек погибли при падении самолета в Хабаровском крае - уточненные данные полиции Погибшие при падении самолета в Нелькане были жителями села

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]