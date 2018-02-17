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ТЭК 17.02.2018 15:25

Миллер: добыча уходит на Ямал - транспорт "объективно" переносится на Nord Stream с украинского коридора

Перенос основных объемов транспорта российского газа с центрального коридора (который обслуживает в том числе Украина) на север - морские газопроводы через Балтийское море - объективный процесс, связанный с переносом центра добычи газа "Газпрома" на полуостров Ямал, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Сохранение транзита через Украину европейские политики называют условием реализации проекта "Северный поток 2".

"Если говорить об Украине, конечно же, мы в настоящее время понимаем, что объективно основным газотранспортным коридором для "Газпрома", для Российской Федерации становится северный газотранспортный коридор по выводу газа из Ямала и объективно центральный газотранспортный коридор, через который до последнего времени осуществляются поставки газа в Европу, через Украину - он на территории Российской Федерации утрачивает ту значимую роль, которую он имел еще 10-20 лет тому назад. Поставки газа в Европу через северный коридор, через газопровод "Северный поток 2" - это самый короткий маршрут поставки российского газа. Самый эффективный и самый дешевый", - подчеркнул А.Миллер.

В январе Nord Stream 2 AG в среду получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

А.Миллер прокомментировал это решение: "Без сомнения, разрешение, которое выжала Германия, на строительство в территориальных водах Германии морского газопровода "Северный поток 2" и начало строительства в районе Грайфсвальда приемного терминала - без сомнения, это ключевое решение которое является определяющим для дальнейшей судьбы проекта".

Говоря о динамике поставок российского газа на экспорт, А.Миллер сказал: "Для нас важным фактором является не только цена, но и объем спроса. И главным фактором наших доходов в последнее время был именно объем поставок газа на экспорт. Газпром буквально за последние три года увеличил объем поставок газа на экспорт более чем на 30%. Если говорить о ценах на газ, мы должны отметить, что и в 2017 году была повышательная тенденция и она продолжается сейчас в начале 2018 года. Все такие цены на нефть относительно высокие по сравнению с тем уровнем, который был ранее".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЭКСПОРТ, ЛОГИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]