Ситуация вокруг КНДР крайне опасна для современного мира, считает американский сенатор

Проблема КНДР в случае перерастания в вооруженный конфликт может привести к массовым жертвам, заявил член Конгресса США, сенатор Джеймс Риш.

"Прямо сейчас мы имеем дело с очень опасной ситуацией на Корейском полуострове. Я бы сказал, что если говорить о массовых жертвах (из-за возможного конфликта в регионе - ИФ), то на планете нет более опасного места, чем Корейский полуостров прямо сейчас", - сказал сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, "дело не разрешится лучшим образом", если руководство КНДР продолжит придерживаться нынешнего политического курса. Он также призвал не сомневаться в решимости президента США Дональда Трампа решить проблему с ядерным оружием КНДР.

При этом сенатор отметил "абсолютно необходимую роль" КНР в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

"Северокорейский режим не будет слушать США, может быть, он не будет слушать кого-либо другого, кроме китайцев", - сказал он.

Он также напомнил об истории хороших отношений Пекина с властями КНДР и о значимой роли Китая в торговле КНДР.