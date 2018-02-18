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Дальнее зарубежье 18.02.2018 13:00

Ситуация вокруг КНДР крайне опасна для современного мира, считает американский сенатор

Проблема КНДР в случае перерастания в вооруженный конфликт может привести к массовым жертвам, заявил член Конгресса США, сенатор Джеймс Риш.

"Прямо сейчас мы имеем дело с очень опасной ситуацией на Корейском полуострове. Я бы сказал, что если говорить о массовых жертвах (из-за возможного конфликта в регионе - ИФ), то на планете нет более опасного места, чем Корейский полуостров прямо сейчас", - сказал сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, "дело не разрешится лучшим образом", если руководство КНДР продолжит придерживаться нынешнего политического курса. Он также призвал не сомневаться в решимости президента США Дональда Трампа решить проблему с ядерным оружием КНДР.

При этом сенатор отметил "абсолютно необходимую роль" КНР в урегулировании ситуации вокруг КНДР.

"Северокорейский режим не будет слушать США, может быть, он не будет слушать кого-либо другого, кроме китайцев", - сказал он.

Он также напомнил об истории хороших отношений Пекина с властями КНДР и о значимой роли Китая в торговле КНДР.

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Тэги: США, СЕНАТОР, КНДР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]