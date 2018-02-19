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СНГ 19.02.2018 19:32

В "списке 13 россиян" нет конкретных фактов и форм вмешательства Москвы в американские выборы, отмечает Лавров

Соединенные Штаты не приводят конкретных фактов российского вмешательства в свои выборы, доказательств нет, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насколько я понимаю, это перечень фамилий, лиц, которым вменяются действия по вмешательству во внутренние дела США, но конкретных фактов, даты, формы вмешательства, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то, напоминающим факты, я там не увидел", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Таким образом, отметил министр, Вашингтон предъявляет "только обвинения, но доказательств не представлено".

"Поэтому когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, для нас это совсем не очевидные и пока еще не факты", - добавил С.Лавров.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности рассматривать любые конкретные обращения.

"Предлагали много раз, в том числе на встрече президентов Путина и Трампа в Гамбурге в июле прошлого года, возобновить профессиональный диалог по рассмотрению любых озабоченностей в сфере кибербезопасности", - отметил министр.

С.Лавров добавил, что Вашингтон в итоге ушел от этой договоренности.

"Те, кто был против, они заявили - как мы можем с Россией налаживать диалог по теме, которая является сферой российского вмешательства в американские дела. Это очень извращенная логика, и если все, что происходит между нашими странами и в мире в целом, люди, которые такую логику проповедуют, рассматривают через призму вины России во всем и вся, тогда, наверное, никакого диалога ожидать не приходится", - подчеркнул министр.

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

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Тэги: РОССИЯ, США, СПИСОК, ЛАВРОВ


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