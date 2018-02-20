Еврокомиссия встревожена планами США ограничить импорт стали и алюминия, отреагирует, если европейский экспорт окажется под ударом - представитель

Еврокомиссия обеспокоена запланированными США ограничениями на импорт стали и алюминия, готова быстро отреагировать для защиты экспорта ЕС, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Мы ясно объяснили американской администрации на самом высоком уровне, что нас это беспокоит, что нас тревожат меры, которые отразятся на европейской промышленности. Европейский союз считает, что торговля должна быть такой, от которой все выигрывают", - сказал М.Схинас на брифинге в Брюсселе во вторник.
"Нужно также, чтобы торговые обмены были открытыми и справедливыми, основанными на праве, и мы примем необходимые меры для защиты европейской промышленности. Мы будем готовы реагировать быстро и надлежащим образом, если наш экспорт окажется под ударом ограничительных мер американцев", - добавил М.Схинас.
ЕС выступает за торговую систему, построенную на международном праве, отметил представитель ЕК.
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