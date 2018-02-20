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Дальнее зарубежье 20.02.2018 17:10

Еврокомиссия встревожена планами США ограничить импорт стали и алюминия, отреагирует, если европейский экспорт окажется под ударом - представитель

Еврокомиссия обеспокоена запланированными США ограничениями на импорт стали и алюминия, готова быстро отреагировать для защиты экспорта ЕС, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы ясно объяснили американской администрации на самом высоком уровне, что нас это беспокоит, что нас тревожат меры, которые отразятся на европейской промышленности. Европейский союз считает, что торговля должна быть такой, от которой все выигрывают", - сказал М.Схинас на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Нужно также, чтобы торговые обмены были открытыми и справедливыми, основанными на праве, и мы примем необходимые меры для защиты европейской промышленности. Мы будем готовы реагировать быстро и надлежащим образом, если наш экспорт окажется под ударом ограничительных мер американцев", - добавил М.Схинас.

ЕС выступает за торговую систему, построенную на международном праве, отметил представитель ЕК.

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Тэги: ЕС, США, СТАЛЬ, ИМПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]