У Украины пока нет шансов стать членом ЕС и НАТО - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признает, что его страна на нынешнем этапе развития пока не готова стать членом Европейского Союза и Североатлантического альянса.

"Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслуживает этого", - сказал П.Климкин на совместной с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, важным акцентом в осуществлении реформ должны стать борьба с коррупцией и судебная система.

П.Климкин выразил надежду, что в ходе Международной конференции по вопросам реформ в Копенгагене 27 июня удастся сделать шаг по приближению Украины к европейским стандартам.

"Идея этой конференции не просто поговорить о реформах, а реально сделать ощутимые шаги, которые сделают Украину более демократической и более европейской, ближе к тому представлению, какое у нас есть", - добавил министр.