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СНГ 21.02.2018 17:31

У Украины пока нет шансов стать членом ЕС и НАТО - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признает, что его страна на нынешнем этапе развития пока не готова стать членом Европейского Союза и Североатлантического альянса.

"Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслуживает этого", - сказал П.Климкин на совместной с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, важным акцентом в осуществлении реформ должны стать борьба с коррупцией и судебная система.

П.Климкин выразил надежду, что в ходе Международной конференции по вопросам реформ в Копенгагене 27 июня удастся сделать шаг по приближению Украины к европейским стандартам.

"Идея этой конференции не просто поговорить о реформах, а реально сделать ощутимые шаги, которые сделают Украину более демократической и более европейской, ближе к тому представлению, какое у нас есть", - добавил министр.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ЕС, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]