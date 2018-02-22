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Дальнее зарубежье 22.02.2018 15:47

США вывозят из Сирии и Ирака боевиков ИГИЛ в Афганистан, утверждает российский эксперт по военной конфликтологии

США наладили систему переброски боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака на афганскую территорию, с которой эти вооруженные группы под фактическим американским контролем предполагается использовать для действий, как в Афганистане, так и в других странах региона, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

"То, что весьма значительная численность боевиков ИГИЛ находится в Афганистане, это факт. Но они не просто там находятся, а вывезены американцами на афганскую территорию из зон боевых действий в Сирии и Ираке. В Афганистане развернута целая сеть лагерей, фактически контролируемая со стороны США. Это целая система, превосходно отлаженная", - заявил Е.Никитенко в четверг "Интерфаксу".

Внимание Вашингтона к боевикам террористической группировки мотивировано заинтересованностью США "припрятать на афганской территории боевиков, которых можно использовать на различных направлениях", отмечает эксперт. "Присутствие в Афганистане никому неподконтрольных сил, но фактически управляемых американцами, США хотят использовать в своих интересах, как на афганской территории, так и в других странах региона", - сказал собеседник агентства.

В целом, переброска боевиков ИГИЛ из стран Ближнего Востока в Афганистан резко обостряет и без того напряженную конфликтную ситуацию в стране, где уже десятилетия идет междоусобная война, отмечает эксперт. "Американцы, безусловно, воспользуются возможностью управлять этим хаосом", - сказал Е.Никитенко.

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Тэги: РОССИЯ, США, ИГИЛ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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