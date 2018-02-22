Глава МИД Саудовской Аравии считает, что ядерной сделки с Тегераном недостаточно для изменения политики Ирана

Соглашения по иранской ядерной программе недостаточно для того, чтобы международное сообщество могло оказывать влияние на Тегеран и изменять его поведение на международной арене, заявил в четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мы должны работать вместе, чтобы заставить Иран отказаться от вмешательства во внутренние дела стран региона", - приводит межарабский телеканал "Аль-Арабийя" слова министра во время выступления перед Европейским парламентом.

"Мы говорим Ирану: "Хватит!" Революция 1979 года кончилась", - отметил он.

А.аль-Джубейр также обвинил Тегеран в поставках йеменским повстанцам-хуситам ракет, которые, по словами министра, повстанцы пытаются применять, в том числе, против гражданских объектов в Саудовской Аравии.