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Регион 22.02.2018 17:03

Глава МИД Саудовской Аравии считает, что ядерной сделки с Тегераном недостаточно для изменения политики Ирана

Соглашения по иранской ядерной программе недостаточно для того, чтобы международное сообщество могло оказывать влияние на Тегеран и изменять его поведение на международной арене, заявил в четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мы должны работать вместе, чтобы заставить Иран отказаться от вмешательства во внутренние дела стран региона", - приводит межарабский телеканал "Аль-Арабийя" слова министра во время выступления перед Европейским парламентом.

"Мы говорим Ирану: "Хватит!" Революция 1979 года кончилась", - отметил он.

А.аль-Джубейр также обвинил Тегеран в поставках йеменским повстанцам-хуситам ракет, которые, по словами министра, повстанцы пытаются применять, в том числе, против гражданских объектов в Саудовской Аравии.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИД, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]