Лавров обвиняет США в попытках создать квазигосударство к востоку от Евфрата

США занимаются геополитической инженерией и созданием квазигосударства к востоку от Евфрата, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На восточном берегу Евфрата огромные территории осваиваются американцами, которые там в очередной раз занялись геополитической инженерией и создают квазигосударственные структуры", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

С.Лавров подчеркнул, что астанинский процесс мешает таким планам Вашингтона.