Президент Алиев поставил задачу увеличить ненефтяной экспорт Азербайджана

Основной задачей Азербайджана является увеличение ненефтяного экспорта, заявил президент Ильхам Алиев.
"Сегодня нашей задачей является увеличение ненефтяного сектора и в этом направлении мы делаем много хороших дел", - сказал И.Алиев во вторник в ходе поездки в г.Мингечевир (запад Азербайджана).
По его словам, для достижения этой задачи важным является партнерство "государство - частный сектор".
"Государство со своей стороны делает все для развития частного сектора, включая предоставление льготных кредитов, методические рекомендации. Кроме этого, для частного сектора создаются условия для деятельности в промышленных парках. Частный сектор, со своей стороны, за счет льготных кредитов от государства и собственных средств, строит фабрики, создает новые рабочие места", - отметил он.
И.Алиев добавил, что Мингечевир должен стать "сильным промышленным центром".
Президент подчеркнул, что за последние 15 лет суммарные инвестиции в экономику Азербайджана превысили $230 млрд.
Азербайджан в 2017 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 538 млн, что на 24% превышает показатель 2016 года. В целом, удельный вес ненефтяного экспорта составляет 10%.
В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана по сравнению с показателем 2015 года сократился на 16,4%.
А.Азизов
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