В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО

Очередная рабочая встреча экспертов министерства обороны Азербайджана и НАТО проходит в Баку в среду, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Встреча проходит в Военной Академии ВС Азербайджана согласно Плану Совместного Действия Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования.

«В ходе встречи анализируется деятельность в 2017 году в рамках «Программы расширения военного образования», а также проводится обмен мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году»,- говорится в информации.

Н.Аббасова