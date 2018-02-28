Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0781 RUR   0.0302 GBR   2.3631 TRY   0.4463

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.01 Brent   66.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 3 Мар 4 Мар 10°

Внешняя политика 28.02.2018 19:37

В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО

Очередная рабочая встреча экспертов министерства обороны Азербайджана и НАТО проходит в Баку в среду, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Встреча проходит в Военной Академии ВС Азербайджана согласно Плану Совместного Действия Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования.

«В ходе встречи анализируется деятельность в 2017 году в рамках «Программы расширения военного образования», а также проводится обмен мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году»,- говорится в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ЭКСПЕРТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


НАТО благодарен Баку за увеличение военного контингента в Афганистане – генерал Скапаротти Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны Ильхам Алиев пригласил генсека НАТО посетить Азербайджан Военного пути решения карабахского конфликта не существует – генсек НАТО Президент Алиев проведет в Брюсселе переговоры с генсеком НАТО Дни НАТО проводятся в ВС Азербайджана до 25 ноября

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]