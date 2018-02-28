В Баку обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере военного образования между Минобороны Азербайджана и НАТО

Очередная рабочая встреча экспертов министерства обороны Азербайджана и НАТО проходит в Баку в среду, отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Встреча проходит в Военной Академии ВС Азербайджана согласно Плану Совместного Действия Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования.
«В ходе встречи анализируется деятельность в 2017 году в рамках «Программы расширения военного образования», а также проводится обмен мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году»,- говорится в информации.
Н.Аббасова
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