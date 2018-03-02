Группа на уровне руководства экономических ведомств СНГ займется финализацией соглашения о торговле услугами

Минэкономразвития РФ рассчитывает на подписание соглашения о свободной торговле услугами в СНГ в текущем году, заявил в пятницу журналистам замглавы ведомства Алексей Груздев.

"Мы сейчас договорились активизировать работу по соглашению о свободной торговле услугами. Потому что вопрос тянется давно", - сказал он.

"Сейчас была создана группа высокого уровня, в которую должны войти руководители экономических ведомств - министры, замминистра, чтобы активизировать максимально процесс и выйти уже в течение этого года на подписание. Это такой серьезный добавочный будет эффект для договора о свободной торговле внутри СНГ", - продолжил А.Груздев.

Замглавы Минэкономразвития уточнил, что сам проект договора находится в высокой степени готовности, однако есть ряд принципиальных спорных моментов, для устранения которых и создана группа высокого уровня.

"Сегодня принято решение такую группу сформировать, и первое заседание этой группы мы ожидаем, наверное, в начале апреля", - заявил А.Груздев после заседания экономического совета СНГ.