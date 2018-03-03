Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 18° 5 Мар 14° 6 Мар

Дальнее зарубежье 03.03.2018 10:13

КНДР за время Олимпиады достигла некоторого прогресса в ракетной программе, считают в Вашингтоне

КНДР продолжает добиваться прогресса в совершенствовании управления своими ракетами, что позволило бы стране поражать конкретные цели, при этом северокорейцы сталкиваются с техническими проблемами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из администрации США.

По словам источника, это наиболее актуальная оценка американской разведки в отношении программы ядерных баллистических ракет Северной Кореи. По мнению США, КНДР работает "над улучшением своих ракетных двигателей, подвижных пусковых ракетных установок и производства ядерных боеголовок".

Отмечается, что "некоторый прогресс был достигнут во время относительного спада напряженности в связи с зимними Олимпийскими играми".

Чиновник подчеркнул, что северокорейцы "все еще сталкиваются с техническими проблемами обеспечения возможности возвращения боеголовки в атмосферу земли".

Несколько американских официальных лиц заявили телеканалу, что "дипломатическое решение в настоящее время остается в центре внимания администрации США и что есть способы блокировать ракетную программу КНДР, не дожидаясь полномасштабной войны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, РАКЕТЫ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Президент Южной Кореи призывает Вашингтон смягчить условия для начала переговоров с КНДР В КНДР заявляют о желании вести переговоры с Вашингтоном - СМИ США введут санкции против судоходных и торговых компаний для усиления давления на КНДР - агентство Тиллерсон выступил против установления временных рамок на дипломатическое решение северокорейской проблемы Трамп заявил Путину о необходимости дальнейших шагов, направленных на денуклеаризацию КНДР Шеф Пентагона не берется оценивать перспективы потепления отношений между Севером и Югом Кореи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]