ЕС доверяет выводам МАГАТЭ о выполнении Ираном СВПД - Коцьянчич

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе основан на фактах, соблюдение Ираном соглашения зафиксировано МАГАТЭ и не вызывает сомнений у Евросоюза, заявила во вторник Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"МАГАТЭ является по соглашению компетентным органом для проведения таких инспекций. До сих пор 10 докладов были опубликованы, и соблюдение Ираном соглашения было сертифицировано", - сказала М.Коцьянчич на брифинге в Брюсселе.

Она также отметила, что в рамках СВПД создана совместная комиссия, которая также контролирует выполнение соглашения.

"Для отслеживания добросовестной реализации соглашения был предусмотрен чрезвычайно детализированный процесс. И на его основе мы делаем наши заявления. Высокий представитель (Ф.Могерини - ИФ) часто заявляла, что это соглашение, основанное не на доверии, а на фактах", - сказала М.Коцьянчич, отвечая на вопрос, почему ЕС не приемлет позицию США и Израиля, которые сомневаются в добросовестности соблюдения Ираном ядерной сделки.

По ее словам, СВПД не строится на гипотезах, доброй воле или доверии. Документ опирается на факты, конкретные обязательства, очень строгий механизм контроля и проверки, находящий в руках международного агентства МАГАТЭ. Агентство имеет доступ ко всем объектам, к которым его просило.

Доклады этих проверок опубликованы, как это предусмотрено ядерным соглашением, и свидетельствуют, что Иран полностью соблюдает взятые обязательства в рамках СВПД, отметила М.Коцьянчич.

"Вот почему мы считаем, что Иран продолжает соблюдать свои обязательства", - подчеркнула М.Коцьянчич.