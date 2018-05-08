Госсекретарь США направляется в КНДР для подготовки саммита - Трамп

Глава госдепа США Майк Помпео во вторник отправился в Северную Корею для подготовки саммита между США и КНДР, объявил американский президент Дональд Трамп.
"В этот самый момент госсекретарь Майк Помпео направляется в Северную Корею для подготовки моей будущей встречи с Ким Чен Ыном. Планы построены, отношения развиваются, надеюсь, что сделка состоится. И с помощью Китая, Южной Кореи и Японии удастся добиться прозрачного и безопасного будущего", - заявил Д.Трамп во вторник на пресс-конференции в Белом доме.
В конце апреля состоялся исторический саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи, на котором стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне, а также о стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова. Ранее сообщалось также, что Вашингтон и Пхеньян готовят встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа, которая должна состояться в конце мая - начале июня.
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