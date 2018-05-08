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Дальнее зарубежье 08.05.2018 23:00

Госсекретарь США направляется в КНДР для подготовки саммита - Трамп

Глава госдепа США Майк Помпео во вторник отправился в Северную Корею для подготовки саммита между США и КНДР, объявил американский президент Дональд Трамп.

"В этот самый момент госсекретарь Майк Помпео направляется в Северную Корею для подготовки моей будущей встречи с Ким Чен Ыном. Планы построены, отношения развиваются, надеюсь, что сделка состоится. И с помощью Китая, Южной Кореи и Японии удастся добиться прозрачного и безопасного будущего", - заявил Д.Трамп во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

В конце апреля состоялся исторический саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи, на котором стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне, а также о стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова. Ранее сообщалось также, что Вашингтон и Пхеньян готовят встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа, которая должна состояться в конце мая - начале июня.

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Тэги: США, КНДР, ПОМПЕО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]