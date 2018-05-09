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Дальнее зарубежье 09.05.2018 16:54

США готовы сотрудничать с Северной Кореей на благо достижения мира на Корейском полуострове - Помпео

Вашингтон привержен сотрудничеству с Северной Кореей для достижения мира на Корейском полуострове, приводит в среду южнокорейское агентство "Ренхап" слова госсекретаря США Майка Помпео, который находится с визитом в Пхеньяне.

"На протяжении десятилетий мы оставались противниками. Сейчас мы полны надежд на то, что мы сможем работать вместе для того, чтобы урегулировать этот конфликт, устранить угрозы миру и сделать так, чтобы ваша страна имела все возможности, которых заслуживает ваш народ", - цитирует агентство М.Помпео.

"На пути еще много вызовов, но вы хороший партнер в работе над тем, чтобы обеспечить успех встрече двух лидеров", - сказал М.Помпео, обращаясь к Ким Ен Черу, руководителю Единого Фронта - департамента Трудовой партии Кореи, ответственного за отношения между Севером и Югом Корейского полуострова.

Ким Ен Чер в свою очередь высказал "большие ожидания на то, что США сыграют очень крупную роль в установлении мира на Корейском полуострове".

М.Помпео и Ким Ен Чер встретились в Пхеньяне для подготовки встречи лидеров двух стран.

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Тэги: США, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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