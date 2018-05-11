Пашинян заявил, что министром обороны Армении будет назначен исполняющий обязанности главы МЧС Тоноян

Исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Могу сказать, что Д.Тоноян будет назначен министром обороны. Мы должны найти лучшие кадровые решения", - сказал Н.Пашинян журналистам.

Д.Тоноян был назначен министром чрезвычайных ситуаций в феврале 2017 года. До этого с 2010 года он занимал должность первого замглавы Минобороны Армении.

Ранее и.о. министра обороны Виген Саркисян заявил о сложении своих полномочий.

В.Саркисян был назначен министром обороны Армении 3 октября 2016 года. Ранее он занимал должность руководителя аппарата президента Армении Сержа Саргсяна.