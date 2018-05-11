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СНГ 11.05.2018 13:49

Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении, президентами Киргизии, Белоруссии и Казахстана - Песков

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В понедельник состоится саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина и с Пашиняном, и с Жээнбековым (президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - ИФ), и с Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ), и с Назарбаевым (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - ИФ)", - сказал Д.Песков журналистам.

"Достаточно напряженная повестка дня", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАШИНЯН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]