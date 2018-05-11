Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении, президентами Киргизии, Белоруссии и Казахстана - Песков

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В понедельник состоится саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина и с Пашиняном, и с Жээнбековым (президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - ИФ), и с Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ), и с Назарбаевым (президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - ИФ)", - сказал Д.Песков журналистам.

"Достаточно напряженная повестка дня", - добавил он.