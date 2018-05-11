Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 21° 13 Май 15° 23° 14 Май 16° 26°

Регион 11.05.2018 15:30

Путин и Меркель обсудили выход США из СВПД, подчеркнута принципиальная важность сохранения иранской сделки

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США и подчеркнули важность сохранения иранской сделки.

"Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в разговоре затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту А.Меркель.

В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МЕРКЕЛЬ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении, президентами Киргизии, Белоруссии и Казахстана - Песков Еврейский праздник День спасения и освобождения способствует укреплению взаимопонимания между людьми - Путин Путин заявляет о заинтересованности в наращивании партнерских связей с исламскими государствами Путин: Назарбаев умеет окружать себя эффективными людьми, это отличительная черта любого сильного руководителя Путин: Назарбаев - человек, всегда устремленный в будущее Путин подчеркивает, что костяк правительства должен быть сформирован, как можно быстрее

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]