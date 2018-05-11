Путин и Меркель обсудили выход США из СВПД, подчеркнута принципиальная важность сохранения иранской сделки

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США и подчеркнули важность сохранения иранской сделки.

"Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в разговоре затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту А.Меркель.

В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.